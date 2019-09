Automobilist rijdt door na doodrijden voetganger in Utrecht, politie zoekt getuigen

Eerste maand boerkaver­bod: 35 meldingen in openbaar vervoer

20 september In de eerste maand van het boerkaverbod, augustus, is er bij OV-bedrijven 35 keer melding gemaakt van een boerkadraagster in het openbaar vervoer. ,,Dat vinden we extreem weining. Maar er was ook eigenlijk geen probleem’’, stelt een woordvoerder van de OV-bedrijven.