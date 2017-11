Automobilisten kijken raar op: mobiel toilet op de snelweg

'IS-strijder met valse papieren loopt vrij rond in Nederland'

11:01 Een Syrische IS-strijder verblijft op valse papieren in Nederland. Bronnen rond veiligheidsdiensten bevestigen dat de 31-jarige man een 'zwaar geval' is. Het is zover bekend de eerste keer dat een Syrische IS-strijder opduikt in Nederland.