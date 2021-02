Avondklok: Operatie reparatie gestart

Solange is getekend voor het leven door knal vuurwerk­bom tijdens rellen in Tilburg

17:38 Een vuurwerkbom werd in haar slaapkamer gegooid, en nu is Solange (33) voor het leven getekend. Sinds de avond van de rellen in Tilburg heeft zij door die explosie een groot litteken op haar gezicht en hoort ze slecht. ,,Ik wil nu maar een ding: dat de dader, die mij aankeek toen hij het explosief gooide, wordt gepakt.”