Avondklok? Politie maakt uitzondering na ontroerend briefje van Frank (41)

Coronavirus LIVE | 23-jarige Melissa krijgt als eerste vaccin AstraZene­ca, TVL-loket vanaf maandag geopend

12:20 Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, wordt vanaf vandaag toegediend op de GGD-vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag. Een 23-jarige verpleeghuismedewerker kreeg het vaccin van AstraZeneca als eerste in Nederland. Bedrijven kunnen vanaf maandag de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal aanvragen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.