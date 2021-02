Avondklok verlengd tot 15 maart, de eerste dag van de verkiezingen

Verkiezingen

Op 15 maart is ook de eerste dag van de landelijke verkiezingen, die dit jaar drie dagen duren. De eerste twee dagen zijn stembureaus open voor met name kiezers met een kwetsbare gezondheid. Andere kiezers die dan komen, worden niet geweigerd.

Het kabinet denkt ook na over de horeca en een mogelijk pad om straks langzaam te kunnen heropenen. Maar het is volgens ingewijden nu nog te vroeg om hier concrete stappen in te zetten, omdat alles erop gericht is om juist grotere groepen mensen te vermijden. Door de hogere besmettingscijfers met het coronavirus de afgelopen week is dat nog te riskant.

Boetes

Het gerechtshof in Den Haag zal komende vrijdag bepalen of de oude basis voor de avondklok voldoende is of niet. Als het hof net als de rechtbank vindt dat dit niet het geval is, dan heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor de boetes die zijn opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) en Grapperhaus zullen daarover met elkaar in overleg gaan. Als het hof de oude verankering alsnog goedkeurt, verandert er niets, meldt het ministerie.