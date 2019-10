Avontuurlijke peuter (3) loopt weg en gaat op blote voetjes naar de speeltuin

Files worden snel langer door boerenpro­test

7:09 Ook vandaag protesteren boze boeren tegen de stikstofregels. Onderweg naar Den Haag zullen de protestboeren in Bilthoven een tussenstop maken om bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hun ongenoegen te uiten. Daarna willen ze door naar het Binnenhof in Den Haag. Het leger is ingezet om dat te voorkomen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.