Ayse Kirat: jongste vrouwelijke treinmachinist van Nederland

,,Mijn vader werkte 10 jaar lang als treinmachinist. Toen ik ongeveer 12 jaar was, mocht ik een keer mee. Sinds die dag wil ik treinmachinist worden", zo vertelt Kirat aan Turkse media.



Kirat, die oorspronkelijk uit de Turkse stad Eregli komt, rondde afgelopen maand haar opleiding aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam af.



Vaak zijn passagiers erg verbaasd over haar leeftijd, zo merkt Kirat. Zo heeft ze zelfs wel eens meegemaakt dat enkele passagiers weigerden om in te stappen bij zo'n jonge machinist.



De negentienjarige is zelf vooral trots dat ze zo op deze leeftijd al treinen mag besturen. ,,Het besturen van een grote trein als een zo jong persoon is erg mooi. Dat ik die verantwoordelijkheid heb. Dat vind ik erg leuk."