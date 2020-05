AZC Sneek komende 72 uur in quarantaine na 22 coronabesmettingen

In een asielzoekerscentrum in Sneek zijn zeker 22 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dat bleek na het testen van zo’n 100 inwoners van het centrum, nadat begin deze week bleek dat er een besmetting in het azc was. De komende 72 uur mag niemand naar binnen of buiten.

,,Afgelopen maandag is bij één bewoner een coronabesmetting vastgesteld. Deze persoon is volgens COA-richtlijnen met gezinsleden in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat het gezin in de eigen woonruimte moest verblijven, waar zij een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Voor hun was, en voor eten en drinken werd gezorgd, zodat zij hun woonruimte niet hoefde te verlaten,” aldus locatiemanager Benny Schonewille.

Lees ook Eerste versie corona-app moet eind mei klaar zijn Lees meer

In totaal wonen er meer dan 500 personen in het asielzoekerscentrum, waarvan er nu 100 zijn getest. De bedoeling is dat de komende dagen alle inwoners en al het personeel getest wordt. Vooralsnog zijn er alleen besmettingen vastgesteld bij inwoners van het azc en nog niet bij het personeel.

Van de besmette personen is niemand er zo slecht aan toe dat een ziekenhuisopname vereist is. De getroffenen vertonen allemaal milde klachten. Sommige geteste personen hebben volgens een woordvoerder zelfs helemaal geen klachten. Het is de bedoeling dat bewoners zich terugtrekken op hun kamer, omdat de faciliteiten er niet zijn om gesloten afdelingen te creëren. Daarnaast zouden er geen ouderen in het centrum wonen of anderen die behoren tot een kwetsbare groep.