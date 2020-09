Aziatische hoornaar nu ook gespot in Zuidoost-Brabant: ‘Als je er een ziet, volg hem dan’

Boelens herkende het beest direct toen hij zijn bijen vanmorgen suikerwater voerde. Op een lezing leerde hij de kenmerken van de Aziatische hoornaar kennen. Hij heeft iets weg van een wesp, maar is een stuk groter, al is hij ook weer niet zo groot als de in Nederland inmiddels bekende Europese hoornaar. Hij is oranje in plaats van geel en voor een groot deel zwart.