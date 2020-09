Azra (26) heeft leukemie en beviel tijdens chemo: ‘Alleen behandeling in buitenland kan haar nog redden’

Het is Koningsdag 2019 als Azra en Said in het huwelijksbootje stappen. ,,Ik was de koning en zij mijn koningin”, vertelt Said Ammeziane. Vier maanden later begon de net afgestudeerde Azra aan haar nieuwe baan als psycholoog en niet veel later bleek ze zwanger. Het geluk lachte de kersverse familie Ammeziane toe.