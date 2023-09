Baas laat werkneemster met nekklachten dagenlang volgen: ‘Ze heeft gehupt en gedanst’

NS besluit volgende maand of er meer statiegeld­au­to­ma­ten op stations komen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) nemen in oktober een besluit over het plaatsen van statiegeldautomaten op meer treinstations. Dat zei een woordvoerder van NS. Die maand vindt een evaluatie plaats over het gebruik van de bestaande inzamelpunten op de centraal stations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.