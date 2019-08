Baas zorgverzekeraar: Schaf eigen risico af

In zijn ogen is het eigen risico nu vooral een bezuiniging. ,,De overheid laat mensen zelf betalen voor hun zorg, in plaats dat het uit de publieke middelen komt. Terwijl voor bijvoorbeeld twee ouderen met een klein inkomen, de twee keer 385 euro erg veel geld is.’’ Bij DSW kunnen zij het eigen risico spreiden over tien maanden, zodat de klap niet in één keer komt. Als het eigen risico niet op gaat, dan krijgen ze geld terug.



Volgens De Groot, in het verleden bestuurder bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam, zijn er ook andere oplossingen om te voorkomen dat er veel dure zorg ten onrechte wordt gegeven. ,,Denk aan goede samenwerking tussen de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Daarmee kun je voorkomen dat patiënten onnodig op de spoedeisende hulp komen.’’