Baasjes eisen actie: ‘Duizenden honden en katten dood of ziek door anti-tekenmiddel. Dit moet stoppen’

Zondag kans op eerste echte herfst­storm van het jaar

11:06 Wie naar buiten kijkt, kan het niet ontgaan: het is herfst en niet zo'n beetje ook. Als we de deskundigen mogen geloven, komt daar de komende weken geen verandering in. Koning Herfst toont zich van zijn meest onstuimige kant. Behalve de nodige regenval komt daar zondag mogelijk de eerste echte herfststorm bij.