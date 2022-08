Baby Ivan heeft kwaadaardige tumor, maar geen ziekenhuis in Oekraïne kon helpen: 'Waren radeloos’

Ze zaten op een roze wolk toen haar zoontje Ivan geboren werd, Irina en haar man Oleh. Hij was de perfecte aanvulling op hun gezin met al drie kinderen (Danilo (9), Mariia (6), Anna (3)). Maar toen Ivan vier maanden oud was, werden ze bruut van hun wolk getrokken. Baby Ivan was ziek. Heel ziek. Een agressieve, kwaadaardige tumor had zich in zijn sympathisch zenuwstelsel genesteld (neuroblastoom). Het groeide in zijn buikje, rug en bekken. Verslagen hoorden Irina en Oleh het nieuws aan. Wat nu?