‘Babyboom’ bij Gerrie: zijn drie schapen krijgen allemaal een drieling

,,Ik ben hartstikke trots”, zegt Gerrie stralend. Hij heeft in de bijna halve eeuw dat hij hobbymatig schapen houdt één of twee drielingen gehad. ,,Drie drielingen tegelijk, dat is echt bijzonder”, zegt zijn vrouw Betsie.



Het is sowieso al een vruchtbaar jaar, volgens Gerrie. ,,Normaal heb je 1,75 lammetje per schaap, maar de handelaar vertelde dat dit getal dit jaar al boven de twee zit. Overal worden dus veel meer drielingen geboren.”



Het komende half jaar blijven alle lammetjes nog bij Buiting. ,,De drie mooiste hou ik, de rest gaat naar de handelaar.’’