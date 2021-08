Badr (16) sloop stiekem weg: ‘Hij wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost’

Badr, de 16-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven is gekomen bij een scooterongeluk op het Paul Krugerplein in Den Haag, was volgens zijn zus stiekem de deur uitgegaan. ‘Hij is 16 jaar en wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost.’

Badr reed afgelopen nacht rond 03.00 uur op een scooter door Den Haag. Surveillerende agenten zagen dat hij geen helm droeg en vonden zijn rijgedrag opvallend. Ze wilden hem een stopteken geven, maar toen Badr de politieauto zag, gaf hij flink gas en probeerde aan de agenten te ontkomen.



Tijdens zijn vluchtpoging knalde hij met hoge snelheid tegen een paal. Badr raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Zuiver hart

Zijn familie is ontroostbaar. ‘Het leed is niet te verdragen voor mijn ouders, mijn zus, mijn broertje en voor mij’, schrijft zijn zus in een reactie. ‘Mijn broertje was een jong jochie van 16 jaar met een zuiver hart. Hij was heel vriendelijk, maar is alleen een beetje dom geweest.’

De zus van Badr schrikt van de haatreacties op sociale media die mensen achterlaten onder het nieuws van haar overleden broertje. ‘Mijn ouders zijn allebei hardwerkende, respectvolle mensen die altijd hun best hebben gedaan voor ons en mijn lieve broertje die is heengegaan. Ik probeer mijn steun ook in reacties op sociale media te vinden, maar ik vind het zeer kwalijk hoe sommige mensen kunnen reageren.’

Quote Woorden doen pijn, mijn ouders zijn er kapot van De zus van Badr

Ze roept de ‘betweters’ en ‘misselijke reactieplaatsers’ op om beter na te denken over wat ze schrijven. ‘Let op wat jullie hier zeggen. Mijn broertje is altijd geliefd geweest bij iedereen. Mensen die zomaar hun conclusie trekken weten van niets. Woorden doen pijn, mijn ouders zijn er kapot van. Een beetje respect mag wel.’

Morgen zal er ter nagedachtenis aan Badr een gebed plaatsvinden in Moskee El Islam.

Gestolen

De scooter waar Badr op reed werd gestolen toen agenten zich over het zwaargewonde slachtoffer ontfermden. De politie heeft nog in de buurt gezocht naar de dief, maar zonder resultaat. Volgens de politie reed Badr op een motorscooter. Dit is een scooter met een cilinderinhoud groter dan 50 CC. Voor het besturen hiervan is een motorrijbewijs A nodig.

