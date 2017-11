Badr Hari is al uit de gevangenis, maar wel met enkelband

221 dagen cel

Badr Hari kreeg in 2015 in hoger beroep 24 maanden cel (waarvan 10 voorwaardelijk). Ongeveer de helft van de 14 maanden cel die hij nog moest uitzitten, zat hij al uit in voorarrest. De kickbokser vocht zijn veroordeling nogmaals aan, maar werd in februari van dit jaar definitief veroordeeld. Op 3 april begon hij aan 221 dagen celstraf, eerst in Zaandam, later in Heerhugowaard en nu alleen nog met enkelband.