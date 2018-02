Badr Hari wil geen privévragen en geen staredown

Voor het eerst na zijn gevangenisstraf verschijnt Badr Hari vanmiddag weer in de schijnwerpers, voor de persconferentie over zijn terugkeer in de kickboksring. De regels zijn streng: vragen over zijn privéleven mogen niet en Badr heeft ook geen trek in een traditionele 'staredown' (elkaar van dichtbij boos aankijken). Badr liep in 2016 onder boegeroep weg van een staredown met Rico Verhoeven.

Badr maakt 3 maart zijn comeback in de ring tegen de Amsterdamse Egyptenaar Hesdy Gerges. Beide dertigers stonden in 2010 al eens tegenover elkaar, met een heftig slot: Badr trapte de al op de grond liggende Gerges na en werd gediskwalificeerd.

Sof

Met de match tegen Gerges moet Badr laten zien of hij het kickboksen nog niet verleerd is. Zijn laatste gevecht was eind 2016 tegen wereldkampioen Rico Verhoeven die onlangs Jamal Bin Saddik in de vijfde ronde knock-out sloeg. Het gevecht tussen Badr en Rico eind 2016 liep uit of een sof omdat Badr verloor door een blessure. Sindsdien wordt gespeculeerd over een rematch tussen vroegere wereldtopper Badr en huidig kampioen Rico.

Voordat Badr daar aanspraak op kan maken, zal hij eerst moeten laten zien dat hij het nog kan. Gerges is echter niet van plan zich als opwarmer te laten gebruiken. Vanmiddag in het Steigenberger Airport Hotel staan beiden voor het eerst 'min of meer' tegenover elkaar.

Weglopen