Bakker uit Twente is oliebollensoap nu wel zat

Kort samengevat gaat die 'oliebollensoap' over de Vriezenveense ondernemer Harry Rond van IJssalon Bongiorno, die het oneens is met de gemeente Twenterand. Hij verkoopt sinds 2014 oliebollen op oudejaarsdag en wil dat dit jaar ook weer doen, maar krijgt daarvoor in eerste instantie geen toestemming, omdat 31 december dit jaar op een zondag valt.



Een oliebollenkraam zou de zondagsrust verstoren en oneerlijke concurrentie betekenen. Twee andere partijen krijgen namelijk ook geen vergunning. Vreemd, vindt Rond, want hij heeft een vergunning waarin staat dat hij op alle dagen in het jaar mag verkopen. De gefrustreerde ondernemer neemt contact op met Gemeentebelangen Twenterand, die het nieuws via Facebook naar buiten brengt.



En dan gaat het hard. Rond wordt door allerlei media gebeld, in een week geeft hij bijna meer interviews dan dat hij ijs verkoopt. Harry Rond en zijn oliebollen worden landelijk nieuws. PowNed reist speciaal voor een reportage af naar Vriezenveen. Oliebollensoap, oliebollenconflict, oliebollencrisis of hoe de kranten het ook noemen; het leidt tot ludieke reacties.

Ludieke reacties

Van een parketzaak uit Vriezenveen bijvoorbeeld, die in een advertentie in de regionale krant aankondigde tien oliebollenpakketten te verloten, want ‘thuis bakken is toch veel gezelliger?!’. Op Facebook is het 'evenement' Oliebollen Oudjaarsdag Vriezenveen aangemaakt, waarin voorgesteld wordt om op zondag 31 december voor de kerk oliebollen te eten. En ook een oude bekende, rapper Jebroer van 'Kind van de Duivel', kon het niet laten om te reageren. ,,In Vriezenveen dit jaar geen oliebollen met oud en nieuw omdat het op zondag valt. Hahahahaah, raap me even op", twitterde hij. Om te vervolgen met: ,,Misschien moet ik wel met een kraampje daar gaan staan man."

Bizarre week