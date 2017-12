'BAM wist van scheuren in parkeergarage Eindhoven Airport'

Onderaannemers verklaarden aan het actualiteitenprogramma dat zij al twee maanden voor het instorten van de parkeergarage waarschuwden voor mogelijke bouwfouten. EenVandaag heeft de onderzoeksrapporten en foto's die gemaakt zijn tijdens de bouw ook voorgelegd aan een constructie-expert van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Volgens hem had het gebouw direct moeten worden ontruimd. Eindhoven Airport en BAM maakten vanochtend bekend dat de deels ingestorte parkeergarage wordt gesloopt. De werkzaamheden beginnen op 2 januari. In april moet de herbouw van het pand starten en begin juni 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn. ,,Met de sloop en de afvoer van het puin zijn circa drie maanden gemoeid. Naar verwachting start BAM begin april 2018 met de nieuwbouw'', staat in een uitgegeven gezamenlijke verklaring. De sloop komt niet als een verrassing. Diverse bouwdeskundigen schatten de kans op herstel van het pand de afgelopen maanden al in op nihil. Bovendien ligt de gebruikte bouwmethode sinds de publicatie van twee rapporten over de oorzaak van de instorting onder vuur.

Geen aangepast ontwerp

Het ontwerp van de parkeergarage wordt nauwelijks aangepast, al zal dat niet gelden voor de gebruikte constructie. Simon Wijte, TU/e-hoogleraar en onderzoeker van het door BAM ingeschakelde adviesbureau Hageman, oordeelde eind september vernietigend over de parkeergarage. Het gebouw kon zelfs het eigen gewicht amper dragen. Laat staan de 800 auto's die in de parkeergarage onderdak zouden moeten vinden, concludeerde Wijte.



Over de sloop mag dan ruim een halfjaar na de instorting een knoop zijn doorgehakt, over de aansprakelijkheid is nog geen klare wijn te schenken. De betrokken partijen zijn daarover nog in onderhandeling.