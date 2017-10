'Bambi' al maanden tussen de koeien, maar handen van jager jeuken

Volledig scherm Foto: VidiPhoto © Gert Janssen/VidiPhoto Waarschijnlijk is het jonge damhert zijn moeder kwijtgeraakt. En heeft het zich daarom aangesloten bij een groep van tien kalveren in zijn weiland. Van Roekel snapt het wel. Bambi komt bij hem niets tekort. Het hertje speelt overdag met de koeien en eet mee van dezelfde mineraalvolle brokken. ,,Hij groeit als kool.’’



Zijn drie kinderen zijn aan het steeds tammer geworden beest gehecht geraakt. ,,Aaien kan nog nét niet’’, vertelt Van Roekel.



Gasten die een kopje koffie drinken bij Rustpunt Writsaert Hoeve kijken hun ogen uit als ze vanaf het terras over het weiland van de boer kijken. ,,Sommige bezoekers komen uit het westen van het land en hebben nog nooit een hert gezien.’’

Afschieten

Hoe aandoenlijk het tafereel ook is, de kans bestaat dat Bambi binnenkort wordt afgeschoten. Als de koeien van Van Roekel naar binnen gaan, raakt het dier mogelijk in paniek. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, vertelt faunabeheerder Bart Castelein van de gemeente Arnhem. ,,Het weiland van de boer grenst aan de drukke Hoenderloseweg. Dat kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.’’

Van Roekel is niet van plan Bambi aan zijn lot over te laten. Als zijn koeien binnenkort de stal ingaan, is het damhertje welkom met ze mee te komen.

Pragmatisch

Castelein vindt dat niet realistisch. ,,Sympathiek, maar het is een wild beest dat tussen de koeien leeft bij gebrek aan beter. We moeten pragmatisch blijven. Bovendien is in het gebied rond de boerderij een flink overschot aan damherten.’’