Bankrekening gemeenten loopt leeg: 'Als we een bedrijf waren, zou je ons haast failliet kunnen noemen’

LIVE | Ruim twee miljoen Amerikanen besmet, ‘Laat iedereen weer toe in openbaar vervoer’

10 juni Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteerde vandaag 11 nieuwe sterfgevallen, waarmee het officiële Nederlandse dodental door het coronavirus op 6042 komt. Er belandden vijf patiënten met zware klachten in het ziekenhuis. Een vaccin dat door het bedrijf Janssen Vaccines in Leiden wordt ontwikkeld, kan versneld op mensen worden getest. Mogelijk al in de tweede helft van juli. Ook vandaag vind je alle coronanieuws in ons liveblog. Het oude lees je hier terug.