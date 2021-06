Barvrouw Ivana (23) en hartsvriendin Beau (19) omgekomen op N200: 'Ze waren onafscheidelijk’

Video's Forse buien trekken over oosten van het land: straten staan blank in Epe

3 juni Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal wateroverlast tot gevolg. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Zo is op de Veluwe - in bijvoorbeeld Epe, Heerde en Hattem - een enorme hoeveelheid water gevallen.