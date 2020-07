Barvrouw redt zich met knietje in kruis van aanrander op toilet van kroeg

Hij probeerde ook in haar kleren te komen, maar zij herinnerde zich de les dat elk meisje van haar ouders krijgt en gaf hem een ‘knietje’ vol in zijn kruis.Hij vluchtte de zaak uit. De deur naar de toiletruimte was open blijven staan waardoor een camera beelden van de dader had. Toen de kroegbaas even later buiten liep, zag hij de man lopen. Die werd meteen opgepakt.

Flink dronken

Hij ontbrak in de rechtszaal, en de officier van justitie wist dat hij inmiddels uit een asielprocedure was gezet en het Budelse centrum had verlaten. Erg jammer, vond de rechter, want die had wel wat vragen voor de man. Zo had hij enerzijds gezegd dat hij niks had misdaan. Hij stond wat te praten met de vrouw toen die hem opeens schopte. Anderzijds zei hij dat hij flink dronken was en zich niks kon herinneren. “Wat was het nou”, vroeg de rechter zich hardop af.