Bas (24) werd na opmerking doodgeschoten: ‘Schutter raakte hem tweemaal, keek en liep koelbloedig weg’

Volgens getuigen van het dodelijke schietincident, dat zaterdag plaatsvond omstreeks 16.25 uur aan de Nieuwe Meer in park de Oeverlanden, werd Bas geraakt door vijf kogels. Dit nadat hij iets had gezegd tegen iemand die een duur horloge zou hebben willen stelen. Volgens de beste vriend van het slachtoffer vuurde de schutter drie keer. ,,De eerste kogel miste Bas en raakte bijna de voet van een vriend. De tweede kogel boorde zich in het bovenbeen van Bas, de derde in zijn long. Die kogel kwam via de luchtpijp in zijn hartslagader. Daardoor stikte hij in zijn eigen bloed.’’



De naam van de spreker publiceren we op zijn verzoek niet. Hij maakte zaterdagmiddag vanwege een verjaardagsfeestje geen deel uit van de groep die met Bas op het bewuste strandje was. ,,Ik kreeg het hele verhaal vlak na de feiten te horen van een vriend die er wél bij was. Hij appte me dat ik dringend moest bellen. Toen ik hem even later aan de lijn had zei hij: ga maar even zitten want Bas is dood. Het voelde alsof ik met een zwaard was geraakt’’, zegt de vriend terugblikkend.



Hij zwijgt even maar herpakt zich snel en vertelt de toedracht zoals die tot hem is gekomen. ,,Bas was met een vriendengroep en aanhang bij het strandje en zag wat gastjes van een jaar of twintig kijken naar het mooie horloge van een van de jongens in de groep. Omdat die jongen kleiner en minder gespierd was dan Bas, zei Bas er iets van. ,,Wat komen jullie hier eigenlijk doen? Ga weg’’, riep hij naar de gastjes.