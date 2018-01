'Basisscholen moeten stress-subsidie boycotten'

Ongeloof na dikke parkeerboete gehandicapte Drunenaar: 'Alle menselijkheid ontbreekt'

15:36 Peter van Spijk is verbolgen over de boete die hij kreeg. Hij heeft recht op een gehandicaptenparkeerplaats, maar zijn pas was verlopen. Dus of hij even 370 euro af wil tikken. Een sanctie die hij aanvecht. ,,Door de ziekte van mijn vrouw heb ik geen moment aan die kaart gedacht."