Basisschool Hengelo schrapt homorollen uit musical vanwege geloof leerling

De Anninksschool, een openbare montessorischool, voert zoals bijna alle Nederlandse basisscholen aan het einde van het schooljaar van groep 8 een musical op. In het script van dit jaar zat een man-vrouw stelletje. Maar tijdens een repetitie besloten de kinderen zelf dat een man-man stel leuker was. Er werden ook zonder problemen twee jongens bereid gevonden die rollen op zich te nemen.

Alle kinderen bij afscheid

Quote Ik respecteer iedereen en daarom was dit geen gemakkelij­ke beslissing. Ben de Vlugt Toen directeur Ben de Vlugt daarover hoorde realiseerde hij zich dat dat problemen zou kunnen opleveren. Eén van de kinderen in de klas komt uit een gezin van Jehova’s Getuigen. De Vlugt: „Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken. Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn. Daarom heb ik besloten dat we de musical spelen volgens het oorspronkelijke script, met een man-vrouw stel.”

Trots op rollen

De Vlugt heeft daarover geen contact opgenomen met de gelovige ouders. „Ik weet hoe zij er over denken en ik denk niet dat het geholpen zou hebben.” Wel heeft hij over zijn beslissing gepraat met de musicalcast. „Ik heb ze uitgelegd dat ik ontzettend trots ben dat ze uit zichzelf die homorollen er in hebben gebracht. Dat is waar wij als school voor staan: ‘Iedereen doet mee, iedereen mag zijn zoals hij is’. Maar ik heb ze ook uitgelegd dat er in Nederland mensen zijn, die daar anders over denken en dat ik ook die mening wil respecteren. Ik wil niemand uitsluiten van dit eindfeest en dat gebeurt wel als we die rollen zo op het toneel brengen. Daar hadden de kinderen wel begrip voor. Ze zijn het er echt niet allemaal mee eens, dat hoeft ook niet. Maar ze begrepen de overweging wel.”

Verbazing

Enkele ouders lieten via Twitter hun verbazing blijken over de beslissing. De Vlugt: „Ik heb ze gebeld en het verhaal uitgelegd. Ook zij begrepen het, al waren ook zij het er niet mee eens. En als er nog meer ouders zijn die hier problemen mee hebben dan ga ik graag met ze in gesprek.”

De directeur benadrukt dat het wat hem betreft geen beslissing voor Jehova’s Getuigen of tegen homo’s is: „Ik respecteer iedereen en daarom was dit geen gemakkelijke beslissing. Ik voelde me net koning Salomo uit de Bijbel, die een onmogelijke keuze moet maken. Maar de belangrijkste overweging was voor mij dat alle kinderen kunnen meedoen. Dat is mijn verantwoordelijkheid als directeur van deze school en dat heeft de doorslag gegeven.”