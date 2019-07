Basisschoolleerlingen blijven vaak ziek thuis

Maar liefst 13 procent van de basisschoolleerlingen in West-Brabant is bovengemiddeld vaak ziek gemeld gedurende het schooljaar 2015-16. Scholen gaan ouders hier voortaan op aanspreken en helpen met het zoeken naar oplossingen om te voorkomen dat hun kinderen achter raken.

Op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) waar kinderen met gedrags- en leerproblemen zitten, had zelfs 23 procent een hoog ziekteverzuim. Dat blijkt uit een eerste analyse naar verzuim in het schooljaar 2015-16 van de GGD West-Brabant en de Maastricht University op basisscholen in die regio.

Vooral veel jongere kinderen verschijnen ten minste vier keer of meer dan negen dagen in een schooljaar niet in de klas. Basisscholen registreren wekelijks informatie rondom dit schoolverzuim. Daarmee kunnen ze zorgelijk verzuim in principe vroeg herkennen. Maar met een analyse van het verzuim willen de jeugdartsen kinderen beter begeleiden en voorkomen dat ze uitvallen.

Leerkrachten kijken vaak niet naar de achterliggende oorzaken. ,,Ze gaan er vanuit dat de leerlingen wel weer beter worden. En ze zien meestal niet dat er veel verzuim is omdat dat via hun manier van registreren niet meteen gesignaleerd wordt”, constateert Esther Pijl, onderzoeker en tevens jeugdarts. Ziekteverzuim op jonge leeftijd is in veel gevallen een voorspeller voor uitval op latere leeftijd.

Daarom begeleidt de GGD West-Brabant basisscholen bij de aanpak van ziekteverzuim. Als leerlingen ten minste vier keer of meer dan negen schooldagen thuisblijven, bespreekt de leerkracht voortaan het verzuim. Bestaan er zorgen over het kind, gaat de school met de ouders in gesprek. ,,We doen dat echt vanuit de zorg voor een kind, om ouders te ondersteunen en langdurige uitval te voorkomen. Niet vanuit controle”, benadrukt Pijl.

Achterliggende problemen

Middelbare scholen in 140 gemeenten werken al met deze verzuimaanpak, ook wel bekend als M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). ,,Het is normaal dat leerlingen soms ziek zijn, maar het is essentieel om aandacht te hebben voor eventuele achterliggende problemen. Zo voorkomen we erger”, reageert Inge Oreel, projectleider schoolverzuim bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). ,,We zien schrijnende situaties. Er zijn scholieren doorheen geglipt die al drie maanden thuis zaten. Veel klachten zijn niet medisch te verklaren of 1-2-3 op te lossen.” Neem een kind met buikpijn. Die klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn.

Op basisscholen staat het project nog in de kinderschoenen. Onderzoeker Pijl noemt het ziekteverzuim op de basisscholen schrikbarend hoog. ,,We hadden niet verwacht dat het zo vaak voorkwam”, aldus Pijl. Ook het NCJ is verbaasd over het hoge percentage. ,,We schrokken ervan en hoopten dat het verzuim lager zou zijn”, reageert Oreel.

Waardoor zoveel leerlingen langdurig of vaak ziek zijn, is nog niet duidelijk. Daarnaar wordt op dit moment aanvullend onderzoek gedaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat meer basisscholen in het land met ziekteverzuim aan de slag gaan.

Minder ziekmeldingen

Speciale basisschool ’t Palet ziet nu al dat leerlingen minder vaak thuisblijven. ,,Ik heb meer kinderen gekregen en minder ziekmeldingen”, zegt directeur Bernard van Gils. ’t Palet werkt nu twee jaar met M@ZL. De school voerde meerdere gesprekken met de ouders van kinderen die opvallend veel thuisbleven. ,,Ze bleken hun kinderen soms bij twijfel thuis te houden omdat ze zich niet helemaal lekker voelden. We hebben uitgelegd dat hun kinderen veel lesstof en het contact met hun klasgenoten missen. Daardoor zijn ouders zich bewuster van de consequenties van ziek melden”, legt Van Gils uit.

