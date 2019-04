‘Bau’ zoekt bikkels voor rondje afzien door ‘bevingsgebied’

Altijd al gedroomd van een paar uur bikkelen op de racefiets met Bauke Mollema? Vanmiddag kan die droom werkelijkheid worden. De profrenner zoekt wielermaatjes voor een verkenningsronde van het parcours van 'zijn’ eigen wielertocht. Die staat dit jaar in het teken van het door aardbevingen geteisterde gaswinningsgebied in Groningen.

‘Wie gaat er morgen mee een stukje fietsen door Groningen? Op verkenning voor de MollemaTocht. Vanaf Zuidhorn, 90 km door aardbevingsgebied tot de stad Groningen. #socialride', schreef Mollema gisteren op Twitter.

De profrenner, door TrekSegafredo aangewezen als kopman voor de Giro d’Italia 2019, vertrekt om 12 uur in het dorp waar hij opgroeide: Zuidhorn. Van daaruit gaat het via Winsum en Westeremden naar Loppersum en dan richting Groningen. Wie zijn krachten wil meten met Mollema moet wel van doorpakken weten want de snelheid zal volgens ‘Bau’ zo'n 30-35 kilometer per uur bedragen.

Nationale betrokkenheid

Het fietsrondje voert door nieuwe routes door het noorden en oosten van de provincie Groningen. Mollema nam ze op in de zevende editie van zijn Bauke Mollema Tocht op 25 augustus ,,Het prachtige en verstilde landschap is in de actualiteit ook bekend als gaswinnings- en bevingsgebied’’ zegt de renner op de site van zijn wielertocht. ,,Ik hoop dat de nieuwe routes een stimulans zijn voor de noodzakelijke nationale betrokkenheid bij de zorgen van de inwoners van dit gebied. Kortom: op de pedalen voor Groningen!’’

