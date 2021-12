Baudet verwijdert omstreden tweets over Holocaust: ‘Ik ben intens verdrietig’

Baudet gaat in beroep tegen de uitspraak. ‘Ik ben intens verdrietig dat ik datgene wat ik ten diepste geloof, niet mag uiten en ik leg me daar ook niet bij neer. We gaan zeker in beroep’, schrijft hij op Twitter. De vrijheid van meningsuiting wordt volgens Forum voor Democratie door de rechter aan banden gelegd. ‘Een totaal hallucinante uitspraak’, aldus de partij.

Diep beledigd

Joodse organisaties en een aantal overlevenden van concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog hadden Baudet voor de rechter gesleept omdat ze diep beledigd en gekwetst waren na berichten op sociale media. Baudet plaatste onder meer in november een foto op Twitter van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie naast een foto die suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht.

De rechter bepaalde verder dat Baudet het beeldmateriaal van de Holocaust niet langer mag gebruiken in het kader van het coronadebat. De rechter wees de vorderingen van de eisers toe en verklaarde de betreffende tweets van Baudet onrechtmatig. ,,U heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust”, oordeelde de rechter. ,,Het recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd.” De rechter verbond aan haar vonnis om vier tweets te verwijderen een dwangsom van 25.000 euro per dag.

De rechter deed direct uitspraak omdat ze zag dat de zaak tot maatschappelijke onrust leidt. Ze oordeelde dat aan de vrijheid van meningsuiting verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn verbonden. Zo mogen uitlatingen voor anderen niet onnodig grievend zijn of inbreuk maken op hun fundamentele rechten. De rechter oordeelde dat Baudet hier onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reactie CIDI

De uitspraak is een opluchting voor de vier Holocaustoverlevenden die optraden als mede-eiser. ‘Bij hen heerst een gevoel van gerechtigheid’, laat het CIDI weten. ‘Met de uitspraak heeft de rechter een belangrijke bijdrage geleverd voor het aangeven van de grenzen van het publieke debat. CIDI en CJO hebben via hun advocaat benadrukt geen stelling te willen nemen in het debat rondom de coronamaatregelen, dat belangrijk is om te voeren. Wel zijn er grenzen, bijvoorbeeld wanneer een groep mensen onnodig wordt aangetast in hun waardigheid als Holocaustoverlevende of in hun herinnering aan de oorlogsperiode.’

Volgens advocaat Spong had Baudet met zijn uitingen niet het doel om mensen te kwetsen, haat te zaaien of te beledigen. ,,Dat neemt niet weg dat zijn uitlatingen pijn kunnen doen. Maar die pijngrens is niet het criterium”, zei Spong. De rechter ging daar niet in mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.