Baudet vlucht zaal uit na mogelijke dreiging in Arnhem, personen hadden ‘geen kwaad in de zin’

UPDATE/videoEen partijbijeenkomst van Forum voor Democratie in Arnhem is vanavond enige tijd stilgelegd. De politie had informatie over een ‘mogelijk verdachte situatie’ en controleerde om die reden drie personen. Tijdens de controle bleek niet dat deze personen iets kwaads in de zin hadden, aldus de politie, en daarom werd de bijeenkomst na ongeveer een uur onder luid applaus van de zaal hervat. ,,We nemen dit soort meldingen altijd erg serieus”, aldus een woordvoerder van de politie.

Baudet en Kamerlid Theo Hiddema vluchtten tijdens het evenement plotseling de zaal uit. Terwijl er in de donkere zaal een filmpje werd afgespeeld werd Baudet weggeleid, vermoedelijk door iemand van de beveiliging. Ook Hiddema werd opgeroepen om weg te gaan. Het publiek mocht enige tijd de zaal niet verlaten.

,,Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema”, liet een woordvoerder van Forum aan deze site weten. ,,Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken. Het publiek is op geen enkel moment in gevaar geweest. Wij zijn dankbaar voor ons uitstekende beveiligingsteam.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm © ANP

Tijdelijke lockdown

Volgens Dion Mebius, politiek verslaggever van De Volkskrant, vluchtte Baudet de zaal uit en riep daarbij heel hard ‘Theo!’. ,,Beveiliging was de hele avond al onrustig, ik stond ernaast”, twittert de journalist. Voor Baudet werd aanvankelijk een vluchtroute uitgestippeld, maar dat bleek later niet nodig.

Volgens mensen in de zaal ging het gebouw tijdelijk ‘in lockdown’. Volgens twee jonge Forumleden uit Apeldoorn verliep de bijeenkomst rustig, tot Thierry Baudet plots tijdens een filmpje naar Theo Hiddema riep dat ze de zaal moesten verlaten. Er was volgens hen geen sprake van paniek. Mensen mochten na een kwartier een drankje halen of de zaal verlaten en niet meer terug te komen. Enkele tientallen mensen hebben dat gedaan.

Luid applaus

Andere leden van Forum voor Democratie hielden na het incident een toespraak, afgewisseld met filmpjes van de partij. Hiddema kwam even terug op het podium, maar moest toen weer vertrekken. Hiddema stelde dat er bedreigingen van meerdere mensen binnen waren gekomen. ,,Die hebben ze nog niet kaltgestellt”, zei hij tegen het publiek.

Na ruim een uur keerden Baudet en Hiddema onder luid applaus terug. Baudet bedankte het publiek dat was blijven zitten. ,,Heel vervelend dat we dit in Nederland moeten meemaken. U als publiek bent geen moment in gevaar geweest. Het schept ook wel een band om dit met jullie mee te maken”, zei de lijsttrekker op het podium. De twee FvD-prominenten beantwoordden daarna weer vragen uit de zaal.

Het evenement van FvD heeft plaats in concertgebouw Musis Sacrum aan de Arnhemse Velperbinnensingel. Er hing geruime tijd een politiehelikopter boven het centrum van Arnhem. Baudet trapte in Arnhem het politieke jaar af. Burgemeester Marcouch is bij Musis gesignaleerd om poolshoogte te nemen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Thierry Baudet. © ANP