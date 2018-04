Bazin van bijtende herder moet 5.000 euro smartengeld betalen

Rondje rond het erf

Evelina mocht ’s avonds altijd een rondje rond het erf van haar ouders fietsen. Haar moeder hoorde op de betreffende dag een afgrijselijk gegil, sprong op de fiets en zag haar dochtertje kruipend en piepend op haar afkomen. Mechelina du P. vertrok zonder zich om het bloedende meisje te bekommeren. Ze meldde zich die avond bij de politie na een stroom haatberichten, vooral op Facebook. Ze zei eerder dat haar herder alleen in het blauwe jurkje van Evelina 'hapte'. Du P. liet haar herder uit in het Weldam bij Diepenheim met een kapotte muilkorf om. De hond had al eerder iemand gebeten. De gemeente Enschede legde de eigenares toen een muilkorf- en aanlijngebod op. De gemeente Hof van Twente, waar Diepenheim en Du P.’s woonplaats Goor toe behoren, volgde dat niet.

Verwonderd

In de ondervraging door politierechter Meryem Aksu bleef Du P. vaag over het bijten. De rechter was 'verwonderd' dat justitie geen reclasseringsrapport liet opmaken.



Evelina’s moeder vertelde dat haar dochtertje door de hondenbeet veranderde. Ze was een kind dat altijd buiten speelde en nu het liefst binnen blijft. Ze volgt angsttherapie. De moeder claimde 5.000 euro smartengeld en ruim 2.000 euro voor rechtsbijstand. De aanklager nam dat over.



Du P., die een blanco strafblad had, was vanaf 1994 vrijwilliger bij de EHBO. Na de beet en haar vertrek-zonder-hulp is ze naar eigen zeggen niet meer bij de EHBO ingezet, zonder nadere toelichting.