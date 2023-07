BBB zoekt een kandidaat zónder vliegangst voor in het Torentje: ‘Moet duidelijke taal spreken’

met video De lontjes lijken steeds korter, is ingrijpen bij geweld op straat nog wel veilig? Dit kun je doen

Een buspassagier die knock-out wordt geslagen na een opmerking over wangedrag. Een skater, die meiden in nood te hulp schiet, maar zelf wordt afgeranseld. Na een week vol verhalen over omstanders die te hulp schieten, maar zelf slachtoffer worden van mensen met een kort lontje, rijst de vraag: durf jij nog in te grijpen bij zinloos geweld?