Beatrix, Willem-Alexander en Amalia stralen samen in fotoserie tien jaar na troonoverdracht

Prinses Amalia gaat op de nieuwe foto's volledig in het zwart. Haar vader heeft gekozen voor een pak en brengt met een lichtblauwe stropdas nog wat kleur in het geheel. Prinses Beatrix straalt in het donkergroen op de foto’s die werden gemaakt op Paleis Noordeinde.

Koning Willem-Alexander zit zondag precies tien jaar op de troon en lijkt er nog wel even te blijven zitten. Zijn dochter Amalia wordt in de tussentijd al langzaam klaargestoomd in haar rol als troonopvolgster. De 19-jarige heeft het echter eerder al eens duidelijk gemaakt in haar biografie: wat haar betreft duurt het nog wel even voor ze het stokje van haar vader overneemt.

Toch heeft de prinses van Oranje sinds haar achttiende verjaardag - de leeftijd waarop ze haar vader officieel mag opvolgen - al het nodige gedaan om zich voor te bereiden. Dat begon de dag na haar verjaardag al met de binnengeleiding in de Raad van State. Amalia is lid, maar voert nog geen officiële taken uit: ze wil zich focussen op haar studie.

De koning lijkt dus nog wel even op zijn plek te zitten. Hij zei het zelf al in zijn podcast Door de ogen van de Koning: de afgelopen tien jaren zijn voorbij gevlogen en het voelt voor hem als gisteren dat hij zijn moeder opvolgde. Mocht de koning toch iets overkomen, dan zal Amalia haar moeder Máxima vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen, zo zei ze in haar biografie. ,,Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”

Volledig scherm De foto's zijn gemaakt op Paleis Noordeinde. © RVD/Gemmy Woud-Binnendijk

Volledig scherm Portret van koning Willem-Alexander, prinses Amalia en prinses Beatrix. © RVD/Gemmy Woud-Binnendijk

