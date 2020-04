Bedreigd homokoppel wil voorlopig geen bemiddelingsgesprek met belager

Maar daar zien de belaagde mannen vooralsnog niks in. ,,Mijn cliënten hebben mij laten weten dat zij nog geen verzoek hebben ontvangen om met de verdachte in gesprek te gaan. Zij hebben enkel via de media vernomen dat de raadsman van de verdachte hoopt dat de zaak via een bemiddelingsgesprek kan worden afgedaan”, zegt advocaat Sébas Diekstra namens het belaagde stel.

,,Cliënten staan voorlopig nog niet open voor een gesprek met de verdachte. Naast de ernst van het feit en de kennelijk intrinsiek gewortelde haat richting homoseksuelen, speelt hierbij met name het feit dat de verdachte op geen enkele wijze verantwoordelijkheid heeft genomen of zich schuldbewust heeft getoond. Sterker nog: cliënten hebben geconstateerd dat hij in een YouTube-filmpje zelf het slachtoffer speelt en een aanleiding verzint om zijn handelen te rechtvaardigen. Cliënten laten daarbij weten dat zolang de verdachte deze kennelijke leugens niet op een zelfde wijze rechtzet als hij ze verkondigd heeft, zij een gesprek niet in overweging zullen nemen”, aldus Diekstra in een schriftelijke reactie.

Hand in hand

De 15-jarige Ilyas beledigde een homokoppel dat hand in hand over straat liep. Toen Ilyas en enkele kameraden het stel lastigvielen, filmden de slachtoffers het voorval. Dat filmpje leidde tot veel commotie. Op die beelden is te zien hoe de twee mannen worden uitgescholden en aangevallen.



Ilyas bleek bovendien verdachte in een andere zaak en was onder voorwaarden op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak. Een van de voorwaarden was dat hij niet met justitie in aanraking zou komen. Ondanks het feit dat dat dus niet is gelukt, besloot de rechter gisteren dat hij niet terug de jeugdgevangenis in hoeft. Wel heeft hij twee weken huisarrest gekregen.



De politie is ook nog op zoek naar twee andere verdachten. Zij zouden mogelijk gespuugd hebben naar het homokoppel.