Bedrijf waar chauffeur ramptruck voor werkte al langer doorn in oog van vakbonden

Vakbondsbestuurder Juan Jesus liet, in een videoboodschap gericht aan de directeur van het grote transportbedrijf, geen spaan heel van de ondernemer. ,,Ethiek, verantwoordelijkheid en empathie zijn jou vreemd. We gaan daarom vechten tegen mensen zoals jij. Je respecteert de rechten van arbeiders niet’’, fulmineerde Jesus. Het bedrijf kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws vanwege het te laat betalen van zijn chauffeurs en het niet zo nauw nemen met de rij- en rusttijdenwetgeving.

Het in 1936 opgerichte El Mosca is met zo’n 1300 vrachtwagens een van de grootste Europese transporteurs op het gebied van koel- en vriestransport. Thuisbasis is de zuidoostelijke stad Murcia. In juni deed het bedrijf nog 60 procent van zijn aandelen van de hand aan concurrent Logista. Als alles volgens plan verloopt, koopt dat bedrijf binnen drie jaar de overige 40 procent. De totale overnamesom bedraagt zo’n 173 miljoen euro.

In 2016 kwam El Mosca landelijk in het nieuws in Spanje na het ontslag van een chauffeur. Hij had de slechte arbeidsomstandigheden aan het licht gesteld bij El Mosca, waarna het bedrijf hem ontsloeg. Na een lange juridische procedure moest El Mosca hem alsnog in dienst nemen.

