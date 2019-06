Bedrijfsbus van Can twee keer in drie weken tijd leeggeroofd: ‘Woedend en verdrietig’

De normaal gesproken goedgevulde laadruimte van de bedrijfsbus is helemaal leeg. Vorige week lag hier voor enkele duizenden euro’s aan gereedschap en materiaal in, net nieuw gekocht na een eerdere inbraak. Maar voor de tweede keer in drie weken tijd is alles weg, écht alles. ,,Elektrisch gereedschap, schroevendraaiers en tangen, zelfs dozen met spijkers en moeren zijn meegenomen’’, zegt de 21-jarige Can.



Elke dag staan Can en zijn vader Dursun (43) om 06.00 uur op om in heel Nederland klussen te doen met hun installatiebedrijf DCA Elektro. ,,We werken keihard voor ons geld, mijn vader al tientallen jaren. Dan twee keer bestolen worden doet enorm veel pijn.”



De eerste keer was de dag na Hemelvaart, vader Dursun zag bij aankomst bij een klus dat er geen gereedschap in de bus stond. Hij belde zijn zoon Can, die vrij was, in de veronderstelling dat hij de spullen eruit had geladen. Dat was niet zo. Can: ,,Dan zak je allebei door de grond.’’



Het werk moet door, dus kochten vader en zoon nieuw gereedschap. Voor slechts een paar klussen, bleek begin deze week, toen hun bus wéér werd leeggeroofd. ,,Twee keer, dat is bijna niet te geloven. Twee keer een schadepost van zo’n 6.000 euro.”