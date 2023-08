Bedrijven misleiden klant met groene claims: ‘Doen zich duurzamer voor dan ze echt zijn’

‘Duurzame bezorgkeuze: op de fiets bezorgd.’ Terwijl het eigenlijk zou moeten zijn: ‘Duurzame bezorgkeuze: Op de fiets bezorgd vanaf het afhaalpunt in uw gemeente.’ Die ene aanvulling maakt nogal een verschil. En ja, consumenten zijn eerder bereid om een product te bestellen zónder die aanvulling, zo laat representatief onderzoek van de ACM zien, omdat ze denken dat die bezorging duurzaam is.

De ACM ziet dat bedrijven consumenten misleiden met onjuiste of onvolledige claims en willen mensen daarvoor waarschuwen. Maandag begint de campagne ‘Groene praatjes’ om consumenten ervan bewust te maken dat niet alle duurzaamheidsclaims zijn wat ze lijken. ,,Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen", verklaart Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Vage claims