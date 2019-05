Bedrijven springen bij om studerende kinderen personeel te helpen

Als familiebedrijf Van ’t Hek Groep ‘iets voor de kinderen’ deed – al was het maar een Sinterklaasfeest – reageerde het personeel vaak dolblij. ,,Dus toen onze directeur hoorde over het studiefonds, werd hij meteen enthousiast’’, zegt hoofd personeelszaken Patricia Koning.

Van ’t Hek, gespecialiseerd in funderingstechnieken in Middenbeemster, is de afgelopen jaren gegroeid naar 350 werknemers. Negentig kinderen van werknemers maken sinds dit studiejaar gebruik van het nieuwe studiefonds. Alle kinderen tussen de 12 en 17 jaar krijgen met 250 euro een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een schoolexcursie of lesmaterialen. Kinderen van personeelsleden tussen de 18 en 27 jaar – als er les- of collegegeld betaald moet worden – krijgen een hoger bedrag (tot 1500 euro per jaar).

Studiefondsen kwamen vroeger vaker voor bij bedrijven. Zo hielp Philips medewerkers financieel bij de studie van hun kinderen vanaf 1916 tot 2014. ,,Het was echt iets van voor de basisbeurs’’, zegt voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Toen de basisbeurs in 1986 voor alle studenten werd ingevoerd, raakten de studiefondsen langzaam uit de gratie. Nu de basisbeurs geen gift meer is, maar moet worden geleend, is het fonds weer in opkomst. Van Breugel hoort dat meer bedrijven bezig zijn met de invoering ervan.

De Tweede Kamer zou dat toejuichen. Eind vorig jaar werd een motie van CDA en ChristenUnie aangenomen om meer ruchtbaarheid aan de fiscale voordelen van zo'n fonds te geven. ,,Dit is een heel gunstige manier voor bedrijven om iets te doen voor hun werknemer. Zeker nu de basisbeurs weg is. Als je als ouder van één, twee of misschien wel drie studerende kinderen krom ligt vanwege het leenstelsel, is het mooi als je werkgever kan bijspringen.''



Bij Van ’t Hek heeft de invoering van het leenstelsel heeft ‘zeker meegespeeld’, stelt Koning. ,,Niet iedereen is bij machte om een studie bij elkaar te sparen. En een hoge schuld ziet ook niet iedereen zitten.’’

Alle kinderen van medewerkers die een vast contract hebben, maken bij Van ’t Hek aanspraak op het extraatje. Daarvoor moeten de kinderen wel een bewijs indienen van inschrijving op het voorgezet onderwijs, mbo, hbo of universiteit. De reacties zijn positief, merkt Koning. ,,Iedereen is heel blij.’’ Zelf maakt haar dochter, die een mbo-opleiding volgt aan het Mediacollege in Amsterdam, ook gebruik van het fonds. ,,Er is voor haar nu geen noodzaak om te lenen.’’

Volgens LSVb-voorzitter Van Breugel is studeren niet meer vanzelfsprekend. ,,Supermooi dat bedrijven dat inzien. Maar het is eigenlijk jammer dat studenten alleen zo’n tegemoetkoming krijgen als hun vader of moeder bij een bedrijf werkt dat een studiefonds heeft. Vroeger gaf de basisbeurs die basisvoorziening.’’

Bouwconcern TBI steunt kinderen van werknemers ook al jaren. Dat heeft volgens Michiel Tromm, voorzitter van de stichting die het fonds beheert, niets te maken met het leenstelsel. ,,TBI is er mee begonnen in 1992 bij het 10-jarig bestaan van ons bedrijf.’’ Elk jaar wordt op basis van het bedrijfsresultaat bepaald hoeveel geld er in het studiefonds wordt gestoken. Ook in economisch moeilijke tijden bleef het fonds gevuld, al kregen de kinderen toen wel een lagere toelage.

Volgens Tromm maken jaarlijks 2500 jongeren gebruik van het studiefonds. ,,We ontvangen met enige regelmaat bedankbrieven van studenten of scholieren die hun studie of school hebben afgerond.’’

Een studiefonds kost bedrijven geld, maar het is wel fiscaal aantrekkelijk. Bovendien kunnen de bedrijven dankzij het fonds beter concurreren met andere technische bedrijven. Tromm: ,,In sommige gevallen heeft het bestaan van het studiefonds bij TBI een wervend werking of aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers gehad.’’ Maar er is nog een pluspunt: in de toekomst zouden kinderen van werknemers met een passende opleiding zélf aan de slag kunnen gaan bij het bedrijf.

Dat gebeurt nu ook al, zegt Koning. ,,Als hoofd personeelszaken ken ik alle medewerkers en hun gezinssituatie. Af en toe vraag ik dan: hoever is jouw zoon of dochter met de studie? We hebben op die manier recent de zoon aangenomen van een werknemer. Hij had civiele techniek gestudeerd en wij konden hem een mooi traject bieden.’’

