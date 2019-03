Bedrijven: we zijn geen grote vervuilers

De ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie- en staalsector vragen in een open brief in de Volkskrant aan de provinciale lijsttrekkers steun voor hun banen. Ze vrezen de gevolgen van de eventuele CO2-belasting op de industrie en zijn bang dat door de belastingen bedrijven zullen omvallen.

De brief is ondertekend door de ondernemingsraden van onder meer Esso, Shell en BP, chemiebedrijf Dow en staalbedrijf Tata Steel.

,,Wij, de tienduizenden werknemers in de industrie, maken het staal, de goederen en de energie waar iedere Nederlander dagelijks - vaak zonder erover na te denken - gebruik van maakt. En daar zijn wij trots op! Wij zijn trots op onze bedrijven en trots op wat wij bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Het is terecht dat er veel aandacht is voor klimaat, energie en CO2-reductie. Maar het is niet terecht dat onze bedrijven worden weggezet als ‘de grote vervuilers’.’’

,,Ook ons gaan CO2-reductie en verduurzaming aan het hart. Sterker nog, omdat onze fabrieken veel CO2 uitstoten, voelen wij een grote verantwoordelijkheid. Juist daarom zijn wij, ver van politiek Den Haag waar er vooral over klimaat gepraat wordt, dagelijks bezig met nieuwe oplossingen. En niet sinds gisteren of vandaag, maar al decennialang. De industrie in Nederland heeft sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 32 procent verminderd, terwijl in de transport en elektriciteit de emissies alleen maar zijn gestegen. Hoezo zijn wij dan ineens de grote vervuilers?”

