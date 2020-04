Beelden Van Gogh-roof vrijgegeven: Dader loopt met schilderij onder de arm naar buiten

Op de beelden is te zien hoe een motorfiets vanuit de Keverstraat naar de Oude Drift rijdt. Er zit één persoon op. Enkele minuten later wordt met grof geweld de toegangsdeur van het museum geforceerd. Omdat de deur naar de kunst goed op slot zit, gebruikt de dief een meegebrachte moker om het kogelwerende glas te breken.



Net vóór de inbraak rijden een bestelbusje en een fietser voorbij. De politie roept hen op zich te melden: zij hebben mogelijk iets gezien. Een eerdere oproep leverde nog niets op.



Het gestolen doek Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar is nog altijd niet terecht. Het doek dat Vincent van Gogh in 1884 maakte werd eind maart gestolen uit het museum in Laren. Het gestolen schilderij, van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog, is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.