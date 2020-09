Beelden van heftige vrachtwagenbrand Doesburg op tv: brandstichters in beeld

Het vuur ontstond in de nacht van 19 op 20 augustus. De chauffeur lag op dat moment te slapen in zijn vrachtwagen aan de Leigraafseweg in Doesburg. De man kon nog nét op tijd zijn cabine verlaten om alarm te slaan, maar liep wel ernstige brandwonden op.



De man is zelfs voor bijna 70 procent verbrand door de vlammenzee en wordt in een kunstmatige coma gehouden totdat hij weer zelfstandig kan ademen. In 2017 ging hij aan de slag bij Mick & Mike Transport, een transportbedrijf dat textiel van en naar Italië vervoert.