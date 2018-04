Beelden van moord Bakkali vrijgegeven: politie op zoek naar kleding verdachte

De 41-jarige Bakkali werd afgelopen donderdag in zijn beletteringsbedrijf aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord met schoten om het leven gebracht. Hij was de broer van de kroongetuige in het onderzoek naar moorden in het Amsterdamse criminele circuit, de zogenaamde Mocro-maffia. Broer Nabil legde in ruil voor bescherming ruim 26 verklaringen af. Tegen hem waren vanuit het criminele milieu doodsbedreigingen geuit.



Hoofdverdachte Shurandy S., beter bekend als Andy S., is geen onbekende van de politie, maar was niet eerder voor zware misdrijven in beeld. De 42-jarige S. werd vrijdagavond opgepakt in zijn woonplaats Hilversum. Twee handlangers werden in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd. Een 34-jarige verdachte werd aangehouden op snelweg A13, ter hoogte van Rijswijk. De derde verdachte, een 31-jarige man, werd opgepakt in het Westland.