Beelden van neerschieten aanslagpleger CS door blunder gewist

Uit Duitsland

Op de bewuste ochtend arriveerde Jawed S. om kwart over elf met de ICE uit Duitsland. Tussen zijn aankomst en de aanslag zit ongeveer drie kwartier. In deze periode heeft S. rondgelopen op het CS en is hij ook naar buiten gelopen, het Stationsplein op. Waarom hij dit deed is niet duidelijk. Uiteindelijk liep S. kort voor 12.00 uur weer naar binnen om even later in te steken op twee toeristen die met de rug naar hem toe stonden. Enkele seconden na de aanslag werd S. neergeschoten door agenten van de Amsterdamse politie, die hem al in de gaten hadden.



De steekpartij is te zien op camerabeelden, maar beelden waarop te zien is dat S. wordt neergeschoten zijn wel opgenomen, maar niet veiliggesteld. Volgens de advocaat van S., Simon van der Woude, is dit een blunder, omdat deze beelden uitsluitsel geven over de vraag of S. wel wegvluchtte en of het dus nodig was om hem neer te schieten. De agent die S. neerschoot wordt volgens het OM overigens niet vervolgd, omdat er sprake was van noodweer.



Naar eigen zeggen kwam Jawed S. kwam tot zijn daad uit woede om de islamkritiek van PVV-leider Geert Wilders. Hij heeft tot op heden geen spijt betuigd en zei eerder zelfs dat hij de aanslag opnieuw zou plegen. Begin september vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats, in aanwezigheid van de slachtoffers.