'Beer van een vent' Chris (31) tilt auto op en redt fietser in Breda: 'Ik heb gewoon een bierbuikje, hoor’

De 31-jarige Chris van den Brug is buiten in zijn achtertuin een partytent aan het opzetten voor een verjaardagsfeestje, als hij opeens een luid gegil hoort. ,,Ik rende meteen naar buiten en zag een oud vrouwtje in paniek heen en weer lopen. Ze stond naast een auto die deels op het trottoir stond. Onder het voertuig zag ik een jonge gast liggen! Hij zat klem en kon geen kant op.”

Geen bloed

Het ‘oude vrouwtje’ blijkt de bestuurster van de auto te zijn. Zij heeft de fietser, die zonder licht reed, over het hoofd gezien en kon een aanrijding niet meer voorkomen. De jongen belandt na het ongeluk met zijn fiets onder de auto. ,,Ik rende meteen naar de jongen toe en merkte gelukkig dat hij goed aanspreekbaar was. Hij had geen verwondingen en bloedde niet, maar zijn been zat echt klem. Dat kon nog wel eens een probleem worden.”

Chris bedenkt zich geen moment en gaat in de buurt op zoek naar een krik om de auto omhoog te liften. Net op het moment dat Chris wegloopt van de fietser, komen er drie jongemannen aanlopen. Ze beginnen zonder aankondiging met het tillen van de auto. ,,Ik riep dat ze maar beter even konden wachten, want je weet niet of je het daarmee alleen maar erger maakt. Maar ze waren al begonnen...”

Een wonder

Omdat het de omstanders niet lukt de wagen op te tillen, rent Chris ernaartoe en helpt mee met tillen. Pas vanaf het moment dat Chris zijn handen eronder zet, begint er beweging in de auto te komen. De fietser roept dat hij niet langer klem zit en kan met de hulp van de omstanders onder de auto uit kruipen.

,,Het is echt een wonder en ronduit bizar dat hij zonder kleerscheuren onder die auto is gekomen. Die wagen was zo goed als total loss”, zegt Chris. ,,Toen de jongen even verderop op een muurtje ging zitten, heb ik hem een biertje gegeven en rustig met hem gepraat. Hij was blij met mijn hulp.”

Een dag na het ongeluk ziet Chris dat de held van het verhaal - hijzelf dus - door omstanders werd gezien als ‘een beer van een vent’. ,,Het klopt dat ik nogal een grote jongen ben, maar ik ben echt niet zo’n spierbundel die je in de sportschool tegenkomt hoor. Ik hou nog altijd van een lekker pilsje”, lacht hij.

Dat hij ‘helemaal in zijn eentje’ de auto heeft opgetild is een verkeerde inschatting geweest van de omstanders. ,,Maar het klopt wel dat ze zonder mij die auto nooit omhoog hadden gekregen. Vrienden van mij lazen het bericht vandaag en zeiden meteen: dat kan er maar één zijn, die beer van een vent is onze Chris!”

Onprofessioneel

Hoe de nuchtere Brabander terugkijkt op zijn optreden? ,,Ik heb gewoon gedaan wat van mij gevraagd werd. Ik ben allang blij dat er niemand gewond is geraakt en dat dat oude vrouwtje weer rustig naar huis kon gaan.” Dat ging alleen niet zonder slag of stoot, zegt Chris. ,,Ze moest van de politie eerst zélf over de aangereden fiets rijden. Dat lukte natuurlijk voor geen meter. Waarom laat je überhaupt zo’n oud vrouwtje dat net een ongeluk heeft gehad dit doen?”

Chris beticht de betrokken agent van onprofessioneel gedrag en tilt de auto samen met nog een omstander maar weer op. ,,Voor de tweede keer, het was me het avondje wel.”

