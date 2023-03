Beide schippers voor de rechter om bizarre aanvaring bij Erasmusbrug

Het Openbaar Ministerie vervolgt de schippers van de watertaxi en de Spido-boot voor het ernstige ongeluk dat in juli plaatsvond bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Bij de aanvaring kwam de watertaxi onder de rondvaartboot terecht. Zes opvarenden, onder wie een kind, ontsnapten aan de dood.

De zeehavenpolitie deed onder leiding van het OM uitgebreid onderzoek naar het incident op de Nieuwe Maas. Beide schippers werden als verdachten verhoord en getuigen legden verklaringen af. Ook werden camerabeelden en radargegevens geanalyseerd.

OM: beide schippers schuldig

Uit het onderzoeksdossier komt volgens het OM naar voren dat beide schippers schuld hebben aan de aanvaring. Zij moeten zich daarom binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Daan van der Have, mede-eigenaar van de Watertaxi, zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren omdat hij de motivering van het OM niet kent. ,,Maar het OM zal zijn redenen hebben”, zegt hij. Directeur Leo Blok van Spido kent de details ook nog niet. ,,Maar wij wisten al dat onze kapitein niet alles goed had gedaan. Hij had zich bij vertrek via de marifoon moeten melden bij het Havenbedrijf, maar dat heeft hij niet gedaan.” Blok verwacht dat voor die overtreding een boete wordt opgelegd.

‘We dachten: iedereen is dood’

Een webcam, gericht op de Erasmusbrug, legde de bizarre botsing vast. Uit de beelden blijkt dat de watertaxi en de rondvaartboot, de Marco Polo, bijna op het zelfde moment onder de brug door varen. De Spido, net vertrokken vanaf het Willemsplein, houdt een rechte lijn aan. De watertaxi koerst richting de Leuvehaven en kruist voorlangs. Dan volgt de klap: het scheepje kapseist en verdwijnt onder de boeg van de veel grotere rondvaartboot.

Andere watertaxi’s schieten meteen te hulp, maar iedereen houdt zijn adem in. Het bootje is naar boven gedobberd, maar waar zijn de opvarenden gebleven? ‘We zagen nergens mensen in het water’, zei een van de Spido-passagiers achteraf. ‘We dachten: iedereen is dood.’

Luchtbel is redding

Als het geelzwarte scheepje met vereende krachten omhoog getrokken wordt, verschijnen er alsnog ‘koppies’ in het water. De slachtoffers, twee stellen, een kind en de schipper, krijgen reddingsvesten toegeworpen en worden een voor een aan boord gehesen. Een luchtbel onder de gekapseisde watertaxi is hun redding geweest.

Quote Niemand was in paniek, maar de situatie leek wel een eeuwigheid te duren. Achteraf hoorde ik van de politie dat het maar drie minuten was Ties Raijmakers

Ties en Gerrie Raijmakers uit het Brabantse Geffen behoorden tot de slachtoffers. De zestigers blikten enkele dagen na het ongeluk terug. ,,Het ging allemaal zo snel”, zei Ties. ,,Het volgende dat ik weet is dat we met z’n zessen, inclusief de schipper, tot aan onze nek in het water zaten, opgesloten in de omgekeerde boot. Met onze voeten stonden we op de binnenkant van het dak van de watertaxi. Het ruim had een luchtbel vastgehouden, waar we konden ademen. Niemand was in paniek, maar de situatie leek wel een eeuwigheid te duren. Achteraf hoorde ik van de politie dat het maar drie minuten was.”

Schipper had 30 jaar ervaring

Dat iedereen levend uit het water kon worden gehaald, ervoer Van der Have als ‘een ongelooflijke opluchting’. ,,Na het bericht dat iedereen gered was en niemand ernstig gewond was geraakt, was ik echt geëmotioneerd. Dit waren de meest onzekere minuten uit mijn leven.”

De schipper van de watertaxi was volgens Van der Have zeer ervaren. ,,Hij werkte al dertig jaar bij ons. Hij heeft hier echt een klap van gekregen.”

Een ‘onvoldoende’ voor veiligheid

Havenmeester René de Vries stond bij de presentatie van de nautische cijfers in januari uitgebreid stil bij het ongeval. Dit incident, samen met het dodelijke ongeval met een binnenvaartschip op de Nieuwe Waterweg, drukte het rapportcijfer voor veiligheid tot een schamele 6,4. Omdat dat cijfer de afgelopen jaren steeds rond de 7 lag, voelde dat voor De Vries als een onvoldoende. De havenmeester denkt dat cijfer op te kunnen krikken door het toezicht op de recreatie- en passagiersvaart te verscherpen.

