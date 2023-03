Bejaarde Joop en Joke, jarenlang uitgebuit, doen voor het eerst hun verhaal: ‘Het gevaar kwam van dichtbij’

Bizarre achtervol­ging in beeld: Fransman scheurt in gestolen auto met 200 km door Nederland

Snelheden van ruim 200 kilometer per uur, slalommend over de A27. En met ruim 100 kilometer per uur dwars door een woonwijk. Het mag een wonder heten dat niemand gewond is geraakt bij een politieachtervolging door het zuiden van Nederland, eindigend in Nieuwegein.