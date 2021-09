Bejaarde vrouw spoot bij twaalf vrouwen foute fillers in: ‘Moest de naalden 24 uur in mijn billen laten’

Karla K., de 75-jarige vrouw die wordt verdacht van het onbevoegd injecteren van schadelijke bilfillers, rijdt in een scootmobiel de zaal binnen. Ze heeft recent een operatie aan haar linkerknie ondergaan. Tijdens de inhoudelijke behandeling van haar rechtszaak staat ze af en toe op om de kramp te onderdrukken.

De Curaçaose uit Den Haag is niet de enige in de rechtszaal met flinke fysieke klachten. Achter haar zitten enkele van de twaalf vrouwen die (blijvende) fysieke en geestelijke klachten overhielden aan de geïnjecteerde bilfillers. De slachtoffers hebben onder meer beschadigde zenuwuiteinden, pijnscheuten in de liezen en de billen, zweertjes met pus, bobbels en bloedingen in de billen. Eén van de vrouwen, die nog steeds moeilijk loopt, kreeg het advies de injectienaalden 24 uur in haar billen te houden. ,,Hoe kan je dan in de auto of de trein zitten”, vraagt K. zich af.

Quote Ik mishandel mijn medemens niet Karla K.

In een uitzending van televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman ontkende K. dat ze bilfillers plaatste. Ze zei dat ze alleen een massagesalon in Zoetermeer runde. Vandaag vraagt K., zelf Jehova’s getuige, om vergeving ‘uit de grond van mijn hart’. ,,Ik mishandel mijn medemens niet. Heb die vrouwen niet expres ziek gemaakt of schade toegebracht. Het spijt mij enorm. Ik wil dat ze mij vergeven.”

Verslaggever Michiel van Gruijthuijsen is bij de zaak aanwezig en twittert mee.