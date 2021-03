Bekijk hier vanavond alle uitslagen

Hoewel onderzoeksbureau Ipsos direct na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur met een eerste exitpoll komt, is dat slechts een peiling. Er kan gedurende de avond en nacht nog een hoop veranderen. De uitslag is op meerdere televisiezenders te volgen. Lees hier hoe het in zijn werk gaat.

Bekijk in onze verkiezingstool hoe er in Nederland gestemd is. De uitslagen lopen automatisch binnen. Via het zoekscherm kan je kijken hoe er bij jou in de buurt gestemd is. Als er genoeg uitslagen binnen, kan je via de coalitiebouwer bekijken welke kabinetten er mogelijk zijn.