Beladen debat over asielhotel in Tubbergen: ‘het zijn geen dieven en plunderaars’

Met videoStaatssecretaris Eric van der Burg kwam dinsdagavond naar het hol van de leeuw: hij legde in Tubbergen uit waarom het rijk de gemeente passeerde en direct een hotel in de plaats opkocht om er 300 asielzoekers op te vangen. ,,U heeft de democratie beschadigd.”

Woest waren ze vorige week in Tubbergen, toen opeens bleek dat de Rijksoverheid besloten had om landhotel ’t Elshuys in de kern Albergen op te kopen om daar asielzoekers te huisvesten. Woest omdat veel van de 3000 bewoners van Albergen 300 asielzoekers veel te veel vinden. En woest omdat de gemeente en inwoners zelf van niets wisten én niets meer in de melk te brokkelen hadden. Voor het eerst passeerde de staatssecretaris op deze manier de lokale politiek.

Dagenlang waren er protesten in het dorp. Protestborden bij het hotel. Een stille tocht, waar omgekeerde Nederlandse vlaggen werden meegevoerd. Dinsdagavond kwam staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) op uitnodiging van burgemeester Wilmien Haverkamp tekst en uitleg geven in de gemeenteraad. Maar zo zei de staatssecretaris, bij aankomst: ,,Ik kom luisteren, niet onderhandelen.” De VVD’er zit al maanden met een gierend uit de hand gelopen asielcrisis. Hij heeft duizenden nieuwe opvangplekken nodig, maar krijgt ze niet geregeld. Bij aanmeldcentrum Ter Apel slapen de mensen buiten op het gras.

Dapper was het wel, van Van der Burg. De vorige keer dat een staatssecretaris zelf uitleg ging geven over een grote asielopvang eindigde in een pandemonium. Boze inwoners van Oranje blokkeerden eind 2015 de ‘dikke bmw’ van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff. In datzelfde jaar eindigden inspraakavonden over de komst van een azc meerdere keren in spreekkoren en relletjes.

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en burgemeester Wilmien Haverkamp brengen een bezoek aan de gemeente Tubbergen, waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen wordt gevestigd. © ANP / Vincent Jannink

‘Emotioneel kapot’

Er waren dinsdagavond geen spreekkoren en rellen, wel felle woorden en grote emoties. De raadszaal zat zo vol dat er een extra kijkruimte in een ander gebouw werd ingericht. ,,U heeft ons overdonderd. We zijn verbijsterd. Sommige mensen zijn zo emotioneel kapot dat ze hier niet kunnen inspreken”, zei Hennie de Haan, die insprak als direct omwonende van het hotel. ,, Een mevrouw van 95 zit thuis alleen nog maar te huilen, ze woont pal naast het hotel. Moeten we straks hekken om onze tuinen bouwen?”

De omwonenden vrezen voor hun veiligheid: wie zijn die asielzoekers die er komen? Alleenstaande mannen of gezinnen? Wat gaan die mensen heel de dag doen? Hoeveel extra veiligheidsmensen komen er ‘naast die ene agent die we hier hebben’? En hoe is het veilig en humaan om 300 mensen ‘op te hokken’ in hotel dat eigenlijk maar geschikt is voor 75 gasten?

Stikstofbeleid

In plattelandsgemeente Tubbergen ligt het vertrouwen in de rijksoverheid toch al onder vuur: aan tientallen lantaarnpalen wappert de omgekeerde Nederlandse vlag uit protest tegen het stikstofbeleid van Den Haag. ,,Door uw handelen met dit asielhotel is de democratie beschadigd”, bromde Christel Luttikhuis, fractievoorzitter van het CDA. ,,In Tubbergen doen we aan noaberschap, dat betekent omzien naar elkaar. We nemen ook vluchtelingen op, ze horen erbij.” Maar stelde de politiek: we willen graag zelf bepalen waar en hoeveel!

Van der Burg gaf toe dat Den Haag fouten heeft gemaakt. ,,Na de asielcrisis van 2015 hebben we veel opvangplekken weer gesloten. We hadden beter voldoende plekken achter de hand kunnen houden.” Verder probeerde hij de inwoners van Albergen vooral gerust te stellen. ,,Waarom zou u niet veilig over straat kunnen als er een asielzoekerscentrum komt? Dat gaat op de meeste plekken goed. Het zijn geen dieven en plunderaars. Er zijn mensen die zich misdragen, maar die zijn er onder Nederlanders ook.”

Aan het aantal van 300 asielzoekers (200 in het hotel en mogelijk nog 100 extra in units in de tuin) hield de staatssecretaris vast, ondanks de door 3500 mensen ondertekende petitie die hij na afloop van de vergadering kreeg overhandigd. Hij kondigde wel aan volgende week verder te praten met het gemeentebestuur over de invullen van de opvang in het hotel.

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) brengt een bezoek aan de gemeente Tubbergen, waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen wordt gevestigd. © ANP / Vincent Jannink

